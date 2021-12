Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Național al Banatului continua calatoria virtuala prin palatele din Timișoara. Puteți descoperi povestea Palatul Deschan și a proprietarilor/arhitecților care le-au creat. Daca in prima jumatate a secolului al XVIII-lea era considerata „cea mai reprezentativa cladire civila in stil baroc”, la…

- Polițiștii Secției 1 Timișoara au in lucru un dosar penal privind savarșirea de catre autor neidentificat a infracțiunii de furt. In data de 26 octombrie, un cetațean s-a deplasat la sucursala unei banci din Timișoara pentru a depune in contul personal suma de 6000 euro. Dupa ce banii au fost depuși,…

- Prin intermediul unei scrisori deschise, Mihai Ritivoiu, presedintele PSD Timisoara, ii amintește edilului-șef al orașului despre pancartele pe care USR le afișa in intersecții, astfel ca acum arata reversul medaliei. „Domnule primar Dominic Fritz, in campania electorala de anul trecut intersecțiile…

- Asociația „Academia Mamicilor din Timișoara” continua proiectul „Implica-te și schimba destine”. Puteți dona sange pentru copiii internați la secția de hemato-oncologie de la Spitalul „Louis Țurcanu” din Timișoara.

- Proiectul „Iubim și cainii vagabonzi” continua. Asociația Look Inside va oferi o mana de ajutor patrupedelor aflate in grija All Life Matters Association (ALMA) din Moldova Noua, județul Caraș-Severin. Puteți dona mancare pentru caini, dar și granule pentru celelalte animale adapostite: capre, oi sau…

- Cea mai noua ediție a Bienalei Art Encounters a fost deschisa vineri. Peste 100 de artiști vor expune in cadrul evenimentului. Organizate in patru expoziții internaționale, lucrarile vor transforma Timișoara in capitala artei contemporane. Toate expozițiile Bienalei vor putea fi vizitate de public in…

- Cea de-a patra ediție a Bienalei Art Encounters s-a deschis pe 1 octombrie, la Timișoara. Programul a suferit modificari majore din cauza condițiilor pandemiei. Expozițiile vor putea fi vizitate de public in baza certificatului verde și cu respectarea normelor de siguranța sanitara. Puteți descoperi…

- Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Constanța, in contextul creat de implementarea programului Constanta - Capitala Tineretului, in parteneriat cu Federația Organizațiilor Nonguvernamentale pentru Tineret și Centrul de Resurse Educaționale și Psihosociale, lanseaza in atenția tinerilor provocarea…