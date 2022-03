Presedintele american Joe Biden, care a declarat sambata in cursul unui discurs la Varsovia ca omologul sau rus Vladimir Putin ”nu ar trebui sa ramana la putere”, nu a cerut o ”schimbare de regim” in Rusia, a precizat un oficial al Casei Albe, relateaza AFP. „Ceea ce a vrut sa spuna presedintele este ca Putin nu poate fi autorizat sa exercite o putere asupra vecinilor sai sau asupra regiunii. Nu vorbea despre puterea lui Putin in Rusia, nici despre o schimbare de regim”, a spus oficialul.Presedintele rus Vladimir Putin nu poate ramane la putere si razboiul sau impotriva Ucrainei este un esec strategic…