Presedintele rus, Vladimir Putin, s-a intalnit cu un grup de mame ai caror fii au luptat in Ucraina si i-a spus uneia dintre ele ca fiul sau nu a murit in zadar, informeaza Rador.

Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat, la intalnirea de la resedinta sa prezidentiala Novo-Ogariovo, cu mamele militarilor rusi care participa la operațiunea militara speciala din Ucraina, organizata cu ocazia Zilei Mamei, ca 'nimic nu poate inlocui pierderea unui fiu', relateaza TASS, potrivit

Președintele rus, Vladimir Putin, a participat vineri la un eveniment comemorativ din Piața Roșie organizat cu ocazia Zilei Unitații Naționale, relateaza TASS, potrivit Rador.

Luni de zile președintele rus Vladimir Putin a așteptat și a privit, sperand la o fracturare a remarcabilului consens de la Washington construit de președintele Joe Biden cu privire la necesitatea de a face tot ceea ce este posibil pentru a apara democrația in Ucraina.

Presedintele american Joe Biden a declarat, miercuri, ca omologul sau rus Vladimir Putin se afla intr-o "pozitie incredibil de dificila" in razboiul din Ucraina si a ramas fara optiuni dincolo de incercarea de a "persecuta" civilii pentru a capitula, relateaza AFP, potrivit News.ro.

Președintele american Joe Biden a avut o prima reacție dupa atacul dur al Rusiei in Ucraina de luni, 10 octombrie. Liderul de la Casa Alba condamna „ferm" ofensiva ruseasca, despre care spune ca „demonstreaza inca o data brutalitatea absoluta a razboiului ilegal condus de Vladimir Putin", informeaza

Presedintele american Joe Biden l-a avertizat din nou pe omologul sau rus Vladimir Putin impotriva utilizarii armelor chimice sau nucleare in Ucraina, intr-un moment in care armata ucraineana desfasoara o importanta contraofensiva in tara, relateaza sambata France Presse, informeaza Mediafax.

Președintele rus Vladimir Putin a laudat vineri eforturile omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan de a pune capat razboiului din Ucraina, relateaza Rador.