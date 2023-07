Stiri pe aceeasi tema

- Aderarea Ucrainei la NATO este puțin probabila in viitorul apropiat, deoarece inseamna ca Alianța va fi atrasa intr-un razboi cu Rusia. Acest lucru a fost declarat de catre coordonatorul pentru comunicații strategice a Consiliului Național de Securitate de la Casa Alba, John Kirby, intr-un interviu…

- Casa Alba anunta vineri ca se asteapta la o aderare a Suediei la NATO «in viitorul apropiat», relateaza AFP. Oficialii SUA susțin ca exista posibilitatea ca Turcia și Ungaria, care se opun in prezent aderarii sa iși schimbe poziția la summitul de la Vilnius.

- Armata israeliana anunta joi ca efectueaza bombardamente in sudul Libanului, dupa ce un proiectil tras din aceasta zona a explodat in apropierea frontierei libanezo-israeliene, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Un tir a fost efectuat de pe teritoriul libanez si a explodat alaturi de frontiera teritoriului…

- Casa Alba monitorizeaza situatia din Rusia dupa revolta grupului paramilitar Wagner impotriva Statului Major rus, a declarat vineri un purtator de cuvant, adaugand ca presedintele american Joe Biden este tinut la curent cu evolutia situatiei, transmite sambata AFP, citat de Agerpres."Monitorizam…

- Zelenski a descris ruperea barajului Kahovka drept "o bomba ecologica de distrugere in masa" si a spus ca doar eliberarea intregii tari ar putea garanta ca noi acte "teroriste" nu vor mai avea loc. Casa Alba a declarat, marti, ca nu poate spune in mod concludent ce a cauzat distrugerea barajului, dar…

- Razboi in Ucraina, ziua 463. Administratia SUA a anuntat, miercuri, asistenta militara suplimentara pentru Ucraina, in valoare de 300 de milioane de dolari, in cadrul eforturilor de respingere a invaziei militare ruse, Washingtonul subliniind ca nu are in

- FMI: Cresterea economiei Germaniei va ramane modesta in viitorul apropiat.Economia Germaniei a aratat rezilienta in ultimul an, datorita raspunsului politic solid si a iernii blande, dar cresterea economiei va ramane modesta in viitorul apropiat, se arata intr-un raport publicat marti de Fondul Monetar…

- Semne diacriticeKremlinul lovit de doua drone la inceputul zilei de 3 mai – evenimentul ramane in continuare o enigma din cele mai greu de descifrat, de o semnificație simbolica profunda, șocanta pentru cetațenii ruși. Un eventual atac cu drone asupra Casei Albe de la Washington e mai simplu de imaginat,…