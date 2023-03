Stiri pe aceeasi tema

- Administratia de la Washington a exprimat "preocupari profunde", vineri, in legatura cu initiativele Chinei de a intermedia negocieri intre Rusia si Ucraina, avertizand ca instituirea in acest moment a unui armistitiu ar legitima ocupatia militara rusa prin incalcarea Cartei Natiunilor Unite, anunța…

- Președintele Joe Biden și cancelarul Olaf Scholz au transmis vinerea trecuta Rusiei, de la Casa Alba, un semnal de unitate. Semnalul a fost adresat indirect și Chinei. Aceasta vizita la Washington este a doua efectuata de liderul german, dupa cea din 7 februarie 2022. La vremea respectiva, a reamintit…

- Vizita-surpriza pe care a facut-o președintele SUA Joe Biden in Ucraina luni, 20 februarie, a fost ținuta in secret chiar și fața de soția sa, Jill Biden, care a marturisit marți, 21 februarie, ca a aflat de calatorie „chiar inainte de pleca”, potrivit CNN.„Mi-a spus chiar inainte sa plece și l-am intrebat:…

- Presedintia Statelor Unite a anuntat Rusia in avans despre vizita prepedintelui Joseph Biden in capitala Ucrainei, Kiev, afirma un oficial american de rang inalt citat de agentia The Associated Press. Cu putin timp inaintea plecarii presedintelui Biden de la Washington, Casa Alba a informat Rusia…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, a afirmat ca va fi o „problema serioasa pentru noi” in cazul in care China va oferi armament Rusiei, lucru pe care SUA cred ca Beijingul se pregatește sa-l faca, relateaza The Guardian . Blinken i-a transmis un avertisment direct cu privire la posibila sprijinire…

- Razboi in Ucraina, ziua 303. Administratia de la Washington a acuzat, joi seara, Rusia ca nu a manifestat si nu manifesta interesul real de a gasi o solutie diplomatica pentru oprirea razboiului din Ucraina, ca reactie la afirmatiile presedintelui rus, Vl

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski va fi primit miercuri de omologul sau american Joe Biden, dupa care se va adresa Congresului Statelor Unite, a anuntat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Karine Jean-Pierre, transmit AFP si Reuters. ”Vizita va sublinia angajamentul de neclintit al Statelor…