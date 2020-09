Stiri pe aceeasi tema

- Episcopia Husilor ofera ghiozdane cu rechizite pentru doua sute de copii din Episcopia Basarabiei de Sud, potrivit basilica.ro.„Primele 100 de ghiozdane complet echipate au ajuns deja dincolo de Prut, maine (16 septembrie – n.r.) urmand sa porneasca a doua serie de 100”, a anuntat eparhia…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat, vineri, ca "daca fiecare isi face treaba", atunci virusul poate fi invins."Trebuie sa responsabilizam pe fiecare, fara a da vina pe cineva", a declarat Macron, conform lefigaro.fr. Citește și: Magistrații de la Curtea de Apel București…

- Cea mai cunoscuta voce de televiziune din Romania nu se mai aude la PRO TV! Dupa 25 de ani in care a fost vocea Pro TV, Bebe Cotimanis se desparte de televiziunea care l-a consacrat, iar din 5 octombrie se va auzi la Prima TV.Actorul Bebe Cotimanis va fi voice-over și la celelalte televiziuni…

- Danemarca extinde restrictiile antiepidemice deja in vigoare in zona capitalei Copenhaga la intreaga tara si va impune masuri suplimentare in urma unei cresteri semnificative a numarului de infectari, transmite dpa.Restaurantele, cafenelele si pub-urile se vor inchide la ora 22.00 incepand…

- Arheologii marini au descoperit epava unei corabii de razboi cu o vechime de aproape 400 de ani care s-a scufundat langa orasul Rodbyhavn de pe coasta Danemarcei, potrivit DPA.Cel mai probabil este vorba despre naufragiul navei Delmenhorst, care s-a scufundat in octombrie 1644 in timpul bataliei…

- O batrana din Romania, care iși ține nepotul in brațe, apare in noua carte de rugaciuni a Papei Francisc care onoreaza vizita sa in Romania, din vara anului trecut.In cadrul vizitei Suveranului Pontif la Iași, un fotograf a surprins-o pe femeie, care avea un zambet larg pe fata, scrie mediafax.ro.…

- Decizia Tribunalului Bucuresti in dosarul „Colectiv” a fost atacata cu apel de persoanele condamnate, dar si de catre procurori. Azi, 18 septembrie 2020, Curtea de Apel Bucuresti incepe, judecarea apelului, in care au fost condamnati in prima instanta fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone,…