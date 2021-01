Căruțaș băut, rănit în urma unui accident rutier Un accident rutier a avut loc in Monariu. In eveniment au fost implicate o caruța și o autoutilitara. Caruțașul, care era și baut, a ajuns la spital. Pe DJ 172 G, in localitatea Monariu, a avut loc in aceasta seara un accident rutier. A fost o coliziune intre o autoutilitara și o caruța. Spre locul evenimentului rutier au fost direcționate echipaje al poliției și ale ISU BN. ”Echipajul de terapie intensiva mobila SMURD a gasit la locul accidentului un barbat in varsta de aproximativ 56 de ani, care prezenta un traumatism cranian și alte leziuni. Acesta era conștient. Echipajul medical a procedat… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

