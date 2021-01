Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, ar trebui sa renunte la vanatoarea de asistati sociali si sa gaseasca solutii pentru faptul ca jumatate din contractele de munca inregistrate in Revisal ofera salarii nete sub 1.600 de lei, atrag atenția reprezentantii Confederatiei Nationale Sindicale…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, vrea sa induca pensionarilor ideea ca acestia ar trebui sa fie multumiti de faptul ca isi primesc pensiile, astfel incat pensionarii sa nu mai solicite majorarea pensiilor, a declarat, vineri, presedintele Federatiei Nationale a Pensionarilor…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, afirma ca exista in Romania persoane care cumuleaza cate sase sau sapte ajutoare de la stat, primite sub diverse forme, ea anuntand ca in teritoriu se vor face controale care sa stabileasca daca beneficiarii acestora au dorinta de a-si gasi un loc de munca sau se complac…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a scris pe Facebook ca, impreuna cu reprezentantii Casei Nationale de Pensii, va anunta in cursul zilei de miercuri calendarul platii pensiilor pe anul 2021. ‘Discutia pe care am avut-o astazi la Casa Nationala de Pensii Publice mi-a oferit garantia…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan , va stabili un calendar de discutii cu partenerii sociali, pentru adoptarea unui mecanism de crestere predictibila si sustenabila a salariului minim, a transmis, marti, Ministerul Muncii, dupa ce Cartel Alfa a pichetat sediul institutiei. Ministerul Muncii a anuntat,…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, le-a propus, marti, reprezentantilor Confederatiei Nationale Sindicale "Cartel ALFA", sa participe din luna ianuarie la consultarile cu partenerii sociali pe tema stabilirii, in termen de sase luni, a unui mecanism privind calcularea cresterii salariului…