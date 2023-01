Cartea de identitate electronică va sosi până la final de an 2023 gratuit, cu cip integrat De cativa ani ni se promite ca vom face trecerea la buletinele electronice, cu un program pilot demarat deja la Cluj-Napoca. Cartea de identitate de generatie noua va include un cip si acum aflam ca va sosi pana la final de an 2023 gratuit. Ce noutati aduc le aflati mai jos. Exista si un termen limita pentru ca toata populatia sa faca trecerea la aceste documente, cel putin daca vrea sa iasa din tara. Incepand din 2030, oricine vrea sa foloseasca acest un buletin pentru a calatori, trebuie sa aiba noua versiune, cu cip. Proiectul a fost scos la dezbatere publica de catre Ministerul Afacerilor,… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

