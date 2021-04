"Cartea de identitate electronica nu este obligatorie. Cu toate acestea, pentru a putea calatori in Uniunea Europeana, cetațenii Romaniei care opteaza in continuare pentru o carte de identitate simpla vor fi obligați sa prezinte și pașaportul alaturi de aceasta.", a declarat joi, Octavian Oprea, președintele Autoritații pentru Digitalizarea Romaniei (ADR). Precizarea vine sa corecteze o știre Agerpres in care președintele ADR era citat ca ar susține ca cetațenii nu vor mai putea calatori in strainatate fara cartea electronica de identitate.

Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR)…