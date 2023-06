Carte de identitate falsa depistata la Frontiera Racovat Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Racovat au descoperit asupra unui barbat, cu cetațenie R. Ucraina, o carte de identitate cu insemnele autoritatilor romane, care era falsa. In data de 15 iunie a.c., in jurul orei 11.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Racovat – I.T.P.F. Iași, s-a prezentat pentru […] Citește Carte de identitate falsa depistata la Frontiera Racovat in Botosani24.ro .