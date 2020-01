Carmen Tănase, anunț de ultimă oră! Celebra actriță va părăsi România. „Vrea să fie aproape de singura ei iubire” „Carmen vrea sa fie aproape de baiatul ei, Tudor, singura ei iubire, și singurul lucru pentru care ea muncește și traiește. Plecarea lui atat de departe a intristat-o, deși s-a bucurat enorm ca el reușește in viața singur, departe de ea” , povestește un apropiat al familiei. Citește și: Carmen Tanase a ajuns de urgenta la spital. In ce stare se afla acum actrita Un al doilea motiv pentru care artista a hotarat sa paraseasca Romania este legat de cariera sa. „Deși se zvonea ca a fost selectata ea pentru rolul țigancii (sora numarul 3) din «Sacrificiul», alta actrița a… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

