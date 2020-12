Stiri pe aceeasi tema

- Natalia Mateuț e una dintre cele mai apreciate prezentatoare de la Antena Stars, iar in fiecare seara tanara poate sa fie vazuta alaturi de Andrei Ștefanescu la emisiunea Showbiz Report. Dupa ce iese de pe platoul de filmare, vedeta nu ramane singura, asta pentru ca in direct la Star Matinal a declarat…

- Scandalul dintre Silviu Prigoana și Adriana Bahmuțeanu este pe departe de a se incheia! Dupa cinci ani de tacere, cei doi au ajuns din nou la cuțite! Invitat telefonic in cadrul emisiunii ”Showbiz Report”, de la Antena Stars, Prigoana a inceput sa o injure in direct pe vedeta! Enervata la culme de acest…

- Satula pana peste masura de acuzațiile pe care i le aduce Oana Zavoranu, Oana Roman a dat carțile pe fața in platoul emisiunii ”Showbiz Report”, de la Antena Stars! Fiica fostului prim-ministru, mesaj ”subtil” pentru Oana Zavoranu, in direct! Care este, de fapt, relația vedetei cu Pepe?

- Un barbat in varsta de 29 de ani, domiciliat in Porumbacu de Sus, a fost prins in flagrant de catre polițiști in timp ce recolta cetina de brad din fondul forestier fara acordul organelor silvice. S-o pregati omul, gospodar, de Craciun...?!

- Actorul Ion Dichiseanu a implinit 87 de ani, insa de data acesta, nu a mai putut organiza o petrecere așa cum se intampla in alți ani, din cauza pandemiei. Cu toate astea, el a petrecut alaturi de familie. In cadrul emisiunii de la Antena Stars, fostul soț al Simonei Florescu a dezvaluit ce cadou iși…

- Vineri, 16 octombrie, Inna a implinit 34 de ani. Artista s-a petrecut alaturi de cațiva dintre cei mai apropiați prieteni ai sai, recent calatorind alaturi de iubitul ei, rapperul Deliric (38 de ani), in Dubai. Inna și Deliric, vacanța in Dubai pentru a celebra aniversarea artistei De acolo, perechea…

- Invitat in platoul emisiunii ”Showbiz Report”, de la Antena Stars, Cocoș de la Calarași a surprins pe toata lumea cu un moment de-a dreptul emoționant! Manelistul a cantat celebra piesa ”You raise me up” și a reușit sa ajunga la inimile tuturor!

- Inca puțin și se face un an de cand Mihai Constantinescu a plecat dintre noi. Simona Secrier, soția regretatului artist, a izbucnit in lacrimi, in direct, in platoul emisiunii ”Showbiz Report”, de la Antena Stars! Declarații inedite in memoria celebrului cantareț!