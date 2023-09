Stiri pe aceeasi tema

- Prima doamna a Romaniei, Carmen Iohannis, aflata in vizita in Delta Dunarii, a desenat pe o masa din lemn din satul pescaresc de la marginea orasului Tulcea, o inima, alaturi de eleve ale Liceului de arte "George Georgescu".

- Prima doamna a Romaniei, Carmen Iohannis, aflata in vizita in Delta Dunarii, a desenat, vineri, pe o masa din lemn din Satul pescaresc de la marginea orasului Tulcea, o inima, alaturi de eleve ale Liceului de arte „George Georgescu”, cuplul prezidential admirand lucrarile liceenilor, transmite Agerpres.

- „Prima doamna” a Romaniei, Carmen Iohannis, aflata in vizita in Delta Dunarii, a desenat, vineri, pe o masa din lemn din Satul pescaresc de la marginea orasului Tulcea, o inima, alaturi de eleve ale Liceului de arte „George Georgescu", cuplul prezidential admirand lucrarile liceenilor.Klaus si Carmen…

- Presedintele Klaus Iohannis a sosit, vineri dupa-amiaza, in Delta Dunarii, unde efectueaza o vizita impreuna cu sotia sa, Carmen Iohannis, si ministrul Mediului, Mircea Fechet. Imbracați complet in alb, Klaus si Carmen Iohannis au ajuns, in jurul pranzului, in Delta Dunarii. Conform Administratiei Prezidentiale,…

- Presedintele Klaus Iohannis a sosit, vineri dupa-amiaza, in Delta Dunarii, unde efectueaza o vizita impreuna cu sotia sa, Carmen Iohannis, si ministrul Mediului, Mircea Fechet. Imbracați complet in alb, Klaus si Carmen Iohannis au ajuns, in jurul pranzului, in Delta Dunarii. Conform Administratiei Prezidentiale,…

- Presedintele Klaus Iohannis a sosit, vineri dupa-amiaza, in Delta Dunarii, unde efectueaza o vizita impreuna cu sotia sa, Carmen Iohannis, si ministrul Mediului, Mircea Fechet. Imbracati complet in alb, Klaus si Carmen Iohannis au ajuns, in jurul pranzului, in Delta Dunarii. Conform Administratiei Prezidentiale,…

- Elevii vor primi vouchere culturale in valoare de 250 de lei, conform noilor legi ale Educației. Ei vor putea folosi banii pentru a intra la muzee, pentru a participa la concerte sau pentru a-și cumpara carți. Incepand din luna septembrie, actuala lege care reglementeaza invațamantul va fi inlocuita…

- Un polițist din Milano, Italia, a fost lasat lat in plina strada dupa ce un roman i-a dat un pumn. Polițistul incercase sa desparta doi barbați care se luasera la bataie.Concret, doi barbați au inceput sa se cearte la intersecția dintre via Vittor Pisani și via San Gregorio, in apropierea garii centrale…