Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a gafat in discusul sustinut la Palatul Cotroceni, la receptia de Ziua Europei - 9 mai. Presedintele a afirmat ca Romania marcheaza 140 de ani de la proclamarea independentei de stat. In realitate, proclamarea independentei a avut loc in 1877, deci in urma cu 141 de ani."Ma…

- Premierul Viorica dancila si liderul PSD Liviu Dragnea vor merge azi la palatul Cotroceni, pentru a participa la Receptia oferita de presedintele Klaus Iohannis cu ocazia Zilei Europei. Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a confirmat initial prezenla la Cotroceni, apoi s-a razgandit. Motivul?…

- Receptia de Ziua Europei oferita de Administratia Prezidentiala are loc miercuri, la Cotroceni, in contextul disputelor intre Guvern si presedintele Klaus Iohannis, care i-a cerut de doua ori premierului Viorica Dancila sa demisioneze, pentru "a face loc unor oameni responsabili si competenti"

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarant ca a luat decizia de a nu participa la receptia de Ziua Europei de la Palatul Cotroceni, pentru ca presedintele Klaus Iohannis, prin declaratiile pe care le-a facut in ultima perioada, a "jignit-o grav" pe premierul Viorica...

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, nu vor da curs invitatiei presedintelui Klaus Iohannis la receptia de Ziua Europei de la Palatul Cotroceni.