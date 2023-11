Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis și soția sa, Carmen, au fost invitați de gaze sa viziteze Liceul de Fete Uthiru. In timpul unui spectacol folcloric, soția președintelui a fost invitata sa danseze alaturi de elevele liceului și a acceptat, schițand cațiva pași de dans in ritmul muzicii tribale.La un moment…

- Uthiru Girls High School din Nairobi este ultima destinație din vizita kenyana a președintelui Klaus Iohannis. Alaturi de soția sa, președintele roman a urmarit dansuri tradiționale și le-a spus cateva cuvinte elevelor. Soția președintelui nu a rezistat ritmurilor africane și a inceput sa danseze alaturi…

- FOTO-VIDEO Imagini savuroase: Carmen Iohannis danseaza intr-o hora pe ritmuri africane / Iohannis a refuzat invitația la dansCarmen Iohannis a dansat pe ritmuri africane, la o școala din Kenya, acolo unde se afla astazi, 16 noiembrie. Invitat la dans a fost și Klaus Iohannis, chiar de catre fetele de…

- Uthiru Girls High School din Nairobi este ultima destinație din vizita kenyana a președintelui Klaus Iohannis. Alaturi de soția sa, președintele roman a urmarit dansuri tradiționale și le-a spus cateva cuvinte elevelor. Astazi am gazduit mai devreme președintele Romaniei H.E. Klaus Iohannis, Educație…

- Klaus și Carmen Iohannis au mers in vizita joi la liceul de fete Uthiru, din Kangemi, in cadrul vizitei de stat a președintelui in Kenya. Șeful statului a transmis ca Romania a facut o donație prin programul de asistența pentru dezvoltare. De asemenea, la evenimentul de inaugurare a fost organizat un…

- Imaginile, publicate de Administrația Prezidențiala, il prezinta pe președintele Iohannis, alaturi de Prima Doamna Carmen Iohannis, in timp ce viziteaza școala de fete Uthiru, in a treia zi a vizitei efectuate in Kenya.Vizita a fost anunțata și de președintele Klaus Iohannis, intr-un mesaj pe X, fostul…

- Uthiru Girls High School din Nairobi este ultima destinație din vizita kenyana a președintelui Klaus Iohannis. Alaturi de soția sa, președintele roman a urmarit dansuri tradiționale și le-a spus cateva cuvinte elevelor. Ieri, președintele a fost in Parcul Național din Nairobi și a plantat un copac…

- O fotografie cu presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen, alaturi de cuplul prezidential al SUA Joe si Jill Biden a fost publicata joi, potrivit agerpres.ro. Fotografia de pe contul de Twitter al sefului statului roman este insotita de textul: “Participand la receptia pentru sefii de stat gazduita…