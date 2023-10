Urs văzut în zona barajului Firiza

Un urs a fost văzut luni seara în zona barajului Firiza, înainte de Valea Romană. ”In seara asta in drum spre casa am vazut un urs pe Baraj, se plimba pe drum chiar inainte de Valea Romana. Nu am apucat sa ii fac poza ca m-am cam temut sa ma opresc langa el, dar as dori sa fac publica informatia asta pentru iubitorii de ciuperci… [citeste mai departe]