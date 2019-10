Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a amanat oferirea unor raspunsuri privind filmul ascuns al intervenției pompierilor la Colectiv invocand faptul ca intervenția ar fi un ”factor perturbator” in campania prezidențiala. In urma cu cinci ani insa, Arafat era parte a campaniei…

- Grupul civic Reset a depus vineri o plangere penala impotriva lui Raed Arafat și a celorlalți șefi ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU), pe care ii acuza ca au tainuit probe video importante cu primele minute ale intervenției de la incendiul din clubul Colectiv, potrivit unui…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a reacționat, joi seara, dupa apariția imaginilor de la Colectiv, publicate de jurnaliștii de la Libertatea. Arafat a transmis intr-un mesaj pe Facebook ca va veni cu un raspuns. privind imaginile care arata intervenția din primele momente…

- Libertatea l-a intrebat ieri pe Raed Arafat daca, in calitate de secretar de stat și șef al Departamentului pentru Situații de Urgența, el a vazut, așa cum exista o marturie, filmarile de 20 de minute pe care care șefii pompierilor, subordonații sai adica, le-au ascuns dupa ce au realizat ca arata dezastrul…

- Președintele Pro Romania, Victor Ponta, este nemulțumit ca Mihai Fifor o insoțește pe Viorica Dancila in vizitele pe care aceasta le face in organizațiile județene ale PSD in loc sa se ocupe de treburile Ministerului de Interne. Ponta susține ca Fifor a ajuns bodyguardul premierului deși are chestiuni…

- Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, a anunțat, vineri, Dispeceratul Integrat din Bucuresti este functional si ca serviciilor 112, SMURD, Salvare si Pompieri li s-au alaturat acum si Politia si Jandarmeria. „Incepand de saptamana aceasta, Dispeceratul Integrat din Bucuresti este functional.…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru situații de urgența din cadrul MAI, a dezvaluit vineri ca un angajat de la sistemul de urgența a fost dat afara dupa ce a fost prins beat la serviciu, dar instanța a decis ca poate sa se intoarca la munca.„Azi a venit o doamna suprinsa sub alcool la…