Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 18 ani, luptator de greco-romane, a fost cel care a scos primul crucea sfintita din lemn aruncata de episcopul Giurgiului, Prea Sfintitul Ambrozie, in apele reci ale Dunarii. Gerul Bobotezei a venit in acest an la Giurgiu cu temperaturi cuprinse intre minus cinci si trei grade…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a fost aleasa presedintele organizatiei PSD Bucuresti, spunand ca dupa zece amanari in patru ani au fost organizate alegeri pentru desemnarea conducerii acestei organizatii. Ea a spus ca ”undeva, acolo sus” a fost un semnal ca la Bucuresti nu se dorea normalitate…

- Deputatul Rozalia Biro a fost aleasa, sambata, pentru a treia oara, in fruntea Organizatiei de Femei a UDMR, in cadrul unei reuniuni care a avut loc la Targu Mures. "Prezidiul national este compus dintr-un presedinte, un presedinte executiv si noua vicepresedinti. In ceea ce priveste domeniile…

- Mircea cel Batran (n. 1355 – d. 31 ianuarie 1418), fiul lui Radu I a fost domnul Valahiei/Daciei in perioada 23 septembrie 1386 – noiembrie 1394/1395. Laonic Chalcocondil (cea 1423—cea 1490) este unul dintre cei mai de seama istorici bizantini din secolul al XV-lea. Opera sa este unul dintre cele mai…

- O inregistrare video postata pe Instagram arata o tanara imbracata intr-un pulover roz in cabina de pilotaj, aflata la comanda avionului in timpul zborului, iar pe fundal se aude vocea unui barbat care ii da instructiuni. Ea afirma: 'A fost foarte tare! Multumesc!'. Accesul public la videoclip a…

- Un cargou, sub pavilion Belize, a distrus, miercuri dimineata, un ponton de acostare de pe faleza din municipiul Tulcea, in urma unui incident cauzat cel mai probabil de o defectiune tehnica, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Tulcea. ​​​​​​​ Vasul naviga pe Dunare atunci cand a ramas…

- Este omul care in ultimii ani a dus drapelul Romaniei peste tot in aventurile riscante pe care le-a intreprins: traversarea Canalului Manecii – 2016, parcurgerea inot atat a Dunarii, de la izvoare pana la varsare, in 2017, cat si a Marii Negre, de la Sulina la Istanbul, in 2018, fara costum de protectie,…

- Sase nave ale Fortelor Navale Romane, trei nave straine si aproximativ 1000 de militari romani si straini vor participa, in perioada 21 27 octombrie, la unul dintre cele mai importante exercitii organizate de Fortele Navale Romane, pe teritoriul Dobrogei, la Centrul National de instruire pentru Aparare…