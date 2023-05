Dupa „Call Me When You’re High”, Carine, una dintre vocile fresh ale momentului, aduce vara aceasta in playlisturi „911″. Compus și produs de catre Marius Dia alaturi de Carine și Calin Grajdan, „911″ este o poveste muzicala ce ascunde mai multe nuanțe și dezvaluie o poveste in care o sa se regaseasca fiecare ascultator. Dupa succesul colaborarii cu DJ SAVA pentru piesa „Sea Lo Que Sea”, artista a lansat „Magique”, prima ei piesa din cariera solo, cu un videoclip senzual. La scurt timp dupa, frumoasa Carine a urcat pe scena in fața a mii de oameni alaturi de DJ SAVA in cadrul ENMODA International…