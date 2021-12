Careiul ziua vs Careiul noaptea

Stiri pe aceeasi tema

- De la 40 de mii de lei alocați pentru pachete de Moș Nicolae in anul 2017 de catre Primaria Carei la 5.263 de lei pentru 263 de pachete in anul 2020 s-a ajuns ca in acest an, 2021, sa nu se mai aloce NIMIC. Nici consilierii și nici directorii din primarie nu au donat pentru pachetele de Moș Nicolae…

- Primaria Carei nu se dezminte și continua sa sfideze. A ajuns chiar sa prezinte denaturat realitatea și sa falsifice acte publice. In timp ce pe pagina oficiala a Primariei Carei se anunța ședințele de Consiliu Local in format electronic, adica tip corespondența pe mail, in Procesele-Verbale incheiate…

- O comparație intre sali de ședința pentru consilierii locali din 2 orașe invecinate scoate in evidența intențiile celor doi primari. La Primaria Carei, ședințele de Consiliu Local au loc in Sala Festiva cu personalitați maghiare. Doar președintele de ședința și primarul au dreptul de a vorbi la microfon.…

- Primaria Carei ofera localnicilor surprize dupa surprize, evident nu in beneficiul omului de rand. Dupa ce am aflat ca la biblioteca nu mergi doar pentru a citi sau imprumuta carți ci și pentru programare la un act medical, Primaria Carei anunța ca vanzatorii de haine second au nevoie de certificat…

- Primaria Carei nu respecta toți localnicii și nu ofera informații complete pentru protejarea starii lor de sanatate. Primaria Carei continua campania guvernului și indeamna cetațenii la folosirea unui anumit ser de imunizare FARA a prezenta reacțiile adverse pentru ca doritorii sa fie in deplina cunoștința…

- Dupa semnalarea Buletin de Carei din 8 octombrie 2021 privind incurcatura cu inregistrarea ședinței din 6 octombrie, Primaria Carei a șters postarea dar nu a pus inregistrarea corecta. … Administratorul paginii Primaria Carei a postat inregistrarea ședinței din 29 septembrie ca fiind ședința de indata…

- Miercuri, 6 octombrie 2021, de la ora 12,00, consilierii municipali sunt convocați pentru o ședința de indata in Sala Festiva a Primariei Carei. Ordinea de Zi cuprinde doar 2 proiecte de hotarare. Buletin de Carei

- Aici cheama Primaria Carei localnicii sa se imunizeze. Evident fara a oferi și detalii despre reacțiile adverse care pot apare sau despre contraindicații. In tot municipiul Carei nu s-a gasit o locație mai adecvata pentru un centru de vaccinare. Sau nu s-a dorit. Pentru ca in imagine este sala de…