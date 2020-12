Stiri pe aceeasi tema

- Cat vor costa apelurile telefonice in Marea Britanie, dupa 1 ianuarie. ANCOM: Operatorii telecom din Romania nu mai au obligatia sa ofere roaming la tarife nationale in Regat Operatorii telecom din Romania nu mai au obligatia sa ofere roaming la tarife nationale in Marea Britanie incepand din 1 ianuarie…

