Stiri pe aceeasi tema

- Puțini oameni știu, daca ii intrebi, care sunt cuvintele din limba romana care nu au forma de plural, deși le folosesc aproape in fiecare zi. Lingviștii numesc aceste cuvinte fara forma de plural simplu: substantive defective de plural. Care sunt cuvintele din limba romana care nu au forma de plural…

- „Brutele de la Kremlin ataca de cateva luni localitatile aflate in Sudul Basarabiei, majoritatea locuite de romani”, afirma eurodeputatul Eugen Tomac, lider PMP. „Mesajul Rusiei este clar si trebuie abordat cu seriozitate si realism”, arata el.„De ce ataca Putin localitatile romanesti? Brutele de…

- Forma consolidata a proiectului de lege privind masurile necesare pentru exploatarea energiei eoliene offshore nu a facut decat sa intareasca drepturile concesionarilor. Astfel, companiile straine vor avea mai multe drepturi decat proprietarii romani, aceștia din urma avand obligația de a se supune…

- In articolul de astazi va prezentam o curiozitate simpatica din limba romana. Astfel, va vom face cunoștința cu singurul cuvant din limba romana care contine toate vocalele. E destul de des folosit de romani, dar nu va vine acum in minte nicidecum. Curiozitate a limbii romane. Exista un cuvant care…

- Limba romana se remarca printr-un vocabular bogat. La randul ei, aceasta este plina de cuvinte mai puțin știute. Se pare ca exista și un cuvant care incepe cu ”tm”. Daca nu știai acest lucru, il poți afla din randurile de mai jos. Ce cuvant incepe cu ”tm”? Unul dintre jocurile care ne pune la incercare…

- Președinta Maia Sandu a adus un omagiu limbii romane, subliniind ca este una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene și ca aceasta este și limba vorbita in Republica Moldova – in condițiile in care Republica Moldova spera sa fie primita in UE. Președinta Maia Sandu s-a referit la importanța limbii…

- Festivalul ‘Dacic Petrodava’ revine, dupa patru ani de pauza, la Piatra-Neamt, evenimentul fiind programat in perioada 29 – 30 iulie pe platoul de la Curtea Domneasca. Potrivit organizatorilor, peste 100 de razboinici daci si legionari romani vor oferi lectii de istorie vie, despre antichitatea daco-romana…

- Limba romana ne poate crea dificultați. Mulți romani intampina probleme in folosirea unui anumit substantiv, chiar și cei care stapanesc bine limba romana. Pieptene sau pieptan? Afla, din randurile de mai jos, care este forma corecta a acestui cuvant. Pieptene sau pieptan? Foarte multe persoane intampina…