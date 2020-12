Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca sfarsitul de an sa fie unul fericit, lipsit de evenimente negative, Inspectia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Anghel Saligny” al judetului Vrancea reamintește cetațenilor principalele reguli de prevenire a incendiilor, atragand atenția asupra pericolelor…

- Pensiunile și restaurantele din zonele montane ale județului Alba vor putea primi clienți, de Revelion și Anul Nou, cu respectarea prevederilor impuse de starea de alerta. Pe Valea Sebeșului și in Munții Șureanu, localitațile ce aparțin de comunele Sasciori și Șugag sunt in scenariul verde. Adica au…

- Astfel, o masa de sarbatoare pentru patru o familie din patru membri ar ajunge sa coste in jur de 1 500 de lei, in funcție de meniul și produsele alese. Ca in fiecare an, de pe mesele unor gospodine nu va lipsi tradiționala salata „Olivier”, dar și salata cu hering de Revelion. Cunoaștem foarte…

- Comisia Europeana recomanda inlocuirea liturghiilor de Craciun fața in fața cu „inițiative online sau televizate”. Recomandarile fac parte dintr-un proiect ce va fi publicat miercuri. „Nu adunarilor pentru liturghii de Craciun” – este invitația cuprinsa in proiectul Comisiei Europene, care va fi publicat…

- Anul acesta va fi cel in care ii vei surprinde pe cei dragi cu cele mai frumoase cadouri, nu-i asa? Daca nu ai facut inca lista de cadouri pe care le vei darui de sarbatori, atunci vezi ce idei noi ti-am pregatit mai jos! Stim ca alegerea cadoului perfect reprezinta intotdeauna o provocare, de aceea…

- Președintele PNL Argeș, Adrian Miuțescu, a fost depistat pozitiv cu noul tip de coronavirus, in urma unui test de rutina. Nu are simptome severe, se simte bine și, in prezent, se afla in izolare acasa. Adrian Miuțescu a facut urmatoarea declarație: „Am decis sa ma testez, avand in vedere gravitatea…

- Avand in vedere faptul ca, la nivel național, numarul cazurilor de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19) este in creștere, incepand de miercuri, echipaje mobile din cadrul ISU Alba au organizat acțiuni de prevenire și informare a cetațenilor, la 51 de operatori economici și locuri aglomerate…

- Persoanele care nu respecta regulile sanitare impuse de autoritati pentru a limita raspindirea COVID, adica nu respecta distantarea sociala, nu poarta masca sau o poarta necorespunzator, pe nas si pe gura, risca sa fie amendati. Politisti in civil vor patrula pe strazi pentru a supraveghea respectarea…