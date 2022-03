Care sunt cele mai mari și cele mai puternice macarale din lume Care sunt cele mai mari și cele mai puternice macarale din lume. Macaralele sunt un element esențial pentru succesul unui numar de șantiere. Iata deci care sunt cele mai mari și cele mai puternice macarale din lume, potrivit blog.iseekplant.com.au. 1. Macaraua Liebherr Mobile 11200-9. Macaraua Liebherr este cea mai lunga macara cu braț telescopic din lume! Aceasta fiara, cand se extinde complet, ajunge pana la 100 de metri. Aceasta macara uriașa are un camion cu cabina dubla și poate ridica pana la 1200 de ton. Care sunt cele mai mari și cele mai puternice macarale din lume 2. SSCV Thialf SSCV… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 5 martie, la ora 21.00, polițiștii din Vișeu de Sus au intervenit la un accident rutier. ”Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus de catre un barbat de 60 de ani din Borșa, pe fondul consumului de bauturi alcoolice, a parasit partea carosabila intr-o…

- Aston Martin a lansat SUV-ul DBX in Europa in 2020 și vinde aproximativ 50 de unitați pe luna pe continent. DBX in varianta convenționala are motor de 543 CP și poate ajunge in 4,3 secunde de la 0, la 100 km/h.Acum, compania anunța o versiune și mai puternica a motorului Mercedes-Benz, twin-turbo V-8…

- Aston Martin a lansat o versiune super-performanta a SUV-ului DBX care dezvolta 697 CP și va costa peste 230.000 de dolari, Modelul DBX707 va fi disponibil în al doilea trimestru și va ajunge de la 0, la 100 km/h în 3,1 secunde.Aston Martin a lansat SUV-ul DBX în Europa în…

- Ce a pațit o familie din Alba, care se afla cu copilul la Cluj pentru operație. S-a ales cu mașina ridicata și o amenda uriașa O familie din Alba care se afla la Cluj-Napoca pentru o intervenție chirugicala la care trebuia sa le fie supus copilul, s-a confruntat cu un incident neplacut. Poliția Locala…

- Un aradean de 32 de ani a cazut, luni, cu masina pe care o conducea si cu cei trei pasageri intr-un parau, de la o diferenta de nivel de cinci metri, in zona localitatii clujene Scrind. Accidentul rutier s-a produs in jurul orei 10,00, pe DJ 103H, pe raza localitatii Sacuieu, judetul Cluj."Din…

- Vantul puternic a facut ravagii in Valcea, acolo unde acoperișul unui bloc a cazut din cauza rafalelor puternice. In orașul Lupeni, acoperișul unui bloc smuls de vant a distrus o mașina, iar o parte din acesta a ajuns pe linia ferata. Acoperișul a distrus o mașina Acoperișul unui bloc din Lupeni, cu…

- Se pare ca unii prefera sa mearga la plaja și iarna, dar nu oricum, ci cu mașina. Unde? Chiar pe plaja! Este cazul unui șofer care a intrat cu mașina pe nisip, in Constanța. Barbatul a ieșit cu autoturismul la plimbare pe malul marii și a ramas blocat in nisip. Martorii incidentului i-au sesizat pe…

- Un roman stabilit in Italia a fost amendat cu o suma uriașa dupa ce a postat pe contul sau de Tik Tok un videoclip in care iși facea nevoile pe o mașina de poliție. Tanarul in varsta de 25 de ani s-a filmat, cu țigara in gura, in timp ce urina pe o mașina a Poliției Locale din La Spezia. Imaginile…