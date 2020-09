Stiri pe aceeasi tema

- Bucureștiul continua sa inregistreze cele mai multe noi imbolnaviri cu coronavirus, 140, dar este o scadere importanta fața de ieri, cand au fost 201 cazuri noi, potrivit bilanțului publicat de autoritați, astazi, 11 septembrie.Topul infectarilor pe județe este completat de Suceava (75 de cazuri noi),…

- Municipiul București continua sa conduca autoritar topul imbolnavirilor cu coronavirus pe județe in ultimele 24 de ore. Capitala a inregistrat 180 de cazuri noi, in scadere fața de numarul comunicat ieri (257).In topul cazurilor noi de COVID-19 pe județe, capitala este urmata de Iași (59 cazuri noi),…

- Bucureștiul a inregistrat astazi, 29 august, un nou varf de infectari cu coronavirus in ultimele 24 de ore: 241 de cazuri noi. In topul județelor afectate, pe locul 2 este Iași, urmat de Bihor și de Brașov.In topul infectarilor cu coronavirus pe județe, in ultimele 24 de ore, Bucureștiul conduce cu…

- In București, din cele 214 paturi destinate ATI, aproape jumatate sunt ocupate, adica 105, potrivit raportarilor realizate de unitațile sanitare, a informat Grupul de Comunicare Strategica.Prin urmare, mai sunt disponibile 109 paturi la ATI pentru pacienții cu coronavirus.Totodata, autoritațile au specificat…

- Bilanțul infectarilor cu coronavirus in Romania a ajuns, luni, la 62.547 de cazuri, dupa depistarea pozitiva a inca 779 de persoane. București, Suceava, Argeș și Brașov inregistreaza cele mai multe contaminari totale, iar in ultimele 24 de ore cele mai multe infectari au fost depistate in București,…

- Pana astazi, 10 august, au fost confirmate 62.547 de cazuri de persoane infectate cu COVID-19 in Romania. Cele mai multe cazuri noi s-au inregistrat in București.Bucureștiul ocupa primul loc la numarul cazurilor noi de coronavirus pe județe (132). Capitala este urmata de Prahova (60), Vrancea (47) și…

- Romania a inregistrat astazi 1.030 de cazuri noi de COVID-19, iar cele mai multe dintre acestea au fost confirmate din nou in București.Astfel, 152 de noi cazuri de COVID-19 au fost inregistrate in București, potrivit bilanțului anunțat de Grupul de Comunicare Strategica. Dupa Capitala, județul Argeș…

- Astazi, 17 iulie, in Romania au fost confirmate 35.802 cazuri de coronavirus. Aproape 800 de noi infectați cu COVID s-au inregistrat in ultimele 24 de ore, ceea ce este un nou record negativ. Județul cel mai afectat de creșterile cazurilor noi este Argeș, urmat de București și de Prahova.Județul Argeș…