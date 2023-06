Stiri pe aceeasi tema

- Dr. Marius Stan, liderul programului de materiale inteligente de la Laboratorul Național Argonne și profesor asociat la Universitatea Chicago și Universitatea Northwestern, a vorbit la Pitești despre impactul actual al Inteligenței Artificiale.

- Mai multi directori ai unor companii care dezvolta inteligenta artificiala (AI), printre care si Sam Altman, CEO al OpenAI, s-au alaturat marti unor experti si profesori din domeniu pentru a-si exprima ingrijorarea cu privire la "cresterea riscului de disparitie (a omenirii n.r.) din cauza AI", solicitandu-le…

- Timp de zeci de ani, diplomații și factorii de decizie politica internaționala au tratat tehnologia ca pe o chestiune „sectoriala”, care ar fi mai bine sa fie lasata in seama ministerelor energiei, finanțelor sau apararii.

- Inteligența artificiala este eficienta in finanțe? Analiștii folosesc ChatGPT pentru a descifra declarațiile Rezervei Federale a SUA și a extrage titluri de ziare pentru a gasi indicii despre direcția in care se indreapta acțiunile. JPMorgan Chase & Co. tocmai a lansat un robot IA care genereaza semnale…

- Amenințarea pe care inteligența artificiala precum GPT-4 o poate reprezenta pentru omenire nu este o preocupare noua. Cu toate acestea, am vazut recent noi motive de ingrijorare in randul roboților de inteligența artificiala creați cu ajutorul programarii Auto-GPT de la OpenAI. Un astfel de robot, ChaosGPT,…

- Președintele SUA, Joe Biden, a declarat marți ca ramane de vazut daca inteligența artificiala este periculoasa, dar a subliniat ca firmele de tehnologie au responsabilitatea de a se asigura ca produsele lor sunt sigure inainte de a le face publice, potrivit Reuters.

- Pierre (nume fictiv) s-a angajat in schimburi intense cu "Eliza", un agent de conversație bazat pe inteligența artificiala (AI), cum ar fi mult mediatizatul ChatGPT. Dupa 6 saptamani de chat, belgianul, care gasise pe cineva cu care sa vorbeasca despre anxietatea sa ecologica cu ajutorul AI, s-a sinucis,…

- Cele mai recente descoperiri in domeniul inteligenței artificiale ar putea duce la automatizarea unui sfert din munca prestata in SUA și in zona euro, potrivit unui studiu realizat de Goldman Sachs. Sistemele „generative” de inteligența artificiala, cum ar fi ChatGPT, ar putea declanșa un boom al productivitații…