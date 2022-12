Care este supermarketul deschis de Crăciun în București In ziua de Craciun mall-urile și supermarketurile din Capitala sunt inchise, cu o excepție, totuși: AFI Cotroceni. Duminica, 25 decembrie, programul de funcționare la AFI Cotroceni este intre orele 14:00 și 22:00. Tot in acest interval funcționeaza și magazinul Auchan care se afla in incinta mall-ului. Luni, 26 decembrie, programul de lucru este intre orele 10:00 – 22:00 Zilele urmatoare, proramul este cel normal (10.00-22.00), iar pe 31 decembrie se lucreaza in intervalul 10:00 – 19:00. In ziua de 1 ianuarie se lucreaza in intervalul 14.00-22.00. Citește și Programul Mall-urilor de Craciun.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

