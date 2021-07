Care este rolul unui demachiant în hidratarea tenului tău? (P) Cand te gandești la rolul unui demachiant in ingrijirea tenului tau poate nu iei in considerare cat de important este acesta pentru hidratarea tenului. Alaturi de restul produselor tale de ingrijire zilnica este esențial sa ai un demachiant. Nu doar pentru curațarea machiajului, cat și pentru pregatirea tenului inainte de a aplica machiajul și curațarea in profunzime a pielii tale. Citeste articolul mai departe pe botosaneanul.ro…

Sursa articol si foto: botosaneanul.ro

