- Deși acum s-au impacat, problemele dintre Florin Pastrama și Brigitte nu au disparut. Afaceristul a vorbit pe larg despre motivul pentru care a ales sa locuiasca la mama lui, in emisiunea pe care o are alaturi de bruneta la Antena Stars. Acesta a dezvaluit ca cea care i-a dat viața are probleme grave…

- Florin Pastrama și Brigitte s-au desparțit temporar, iar in aceasta perioada soțul vedetei trebuie sa invețe sa se ingrijeasca singur, chiar daca e in casa mamei sale. In primele zile de cand a plecat din casa brunetei, acesta a trebuit sa iși faca singur cafeaua de dimineața, mai ales ca cea care i-a…

- La scurt timp dupa ce Florin Pastrama a plecat de acasa, vestea a ajuns și la urechile mamei sale, care imediat a și avut o prima reacție pe acest subiect. Mai mult decat atat, in urma discuției cu cea care i-a dat viața, soțul brunetei a marturisit și care este motivul pentru care nu-și dorește sa…

- Florin Pastrama și-a facut bagajele și a plecat de acasa. Se intampla la doi ani de la nunta cu Brigitte, de cand i-a jurat iubire eterna. Intre cei doi au aparut tensiuni, toate legate de situația financiara. Discuții aprinse au avut loc intre cei doi soți din cauza banilor. Dupa casatorie, aceștia…

- Brigitte și Florin Pastrama sunt casatoriți de ceva timp, insa aceștia au fost de mai multe ori in prag de divorț. Soțul brunetei a recunoscut pentru prima oara, ca aceasta il compara de fiecare data cu Ilie Nastase. In reality-show-ul pe care il au la Antena Stars, “Brigitte si Pastrama”, nu au retineri.…

- Crina Abrudan și soțul ei Gabi se cunosc de 13 ani, Cei doi s-au casatorit și formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Cu toate astea, vedeta recunoaște ca exista momente tensionate in cuplu.Crina Abrudan a povestit cum s-au cunoscut ea și gabi. Se intampla in 2008, intr-un restaurant.„Intr-un…

- Brigitte și Florin Pastrama au trecut printr-o scena de gelozie, dupa ce noua menajera s-ar fi dat la soțul vedetei. Chiar daca spiritele s-au incins, cei doi au ales sa treaca peste tensunile create și s-au pozat intr-o ipostaza tandra.

- Florin Pastrama a rabufnit, dupa ce petrecerea de ziua lui de naștere a fost un adevarat succes...pana a intrat „in scena” angajatul Marian, care le-a furat orice buna dispoziție atat mesenilor, cat și al gazdelor. Și nu doar atat, insa nici cadoul primit din partea acestuia nu a fost cel mai de calitate…