Care este ordinea de azi: Comitetul creditorilor al Electrocentrale Constanta SA, convocat in sedinta (DOCUMENT)

Creditorii pot fi reprezentati in cadrul sedintei prin imputerniciti, cu procura speciala si legalizata sau, in cazul creditorilor bugetari si a celorlalte persoane juridice, cu delegatie semnata de conducatorul unitatii.CITR Filiala Bucuresti SPRL, in calitate de administrator judiciar al societatii Electrocentrale Constanta SA convoaca comitetul creditorilor societatii. Potrivit Buletinului Procedurilor de Insolventa nr. 6350 11.04.2022, sedinta Comitetului Creditorilor va avea loc la sediul a ...