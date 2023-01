Pentru a-și pastra silueta și a-și ingriji pielea, Brigitte Macron are un mic secret. Este un fruct pe care l-ar lua chiar și pe o insula pustie. La varsta de 69 de ani, Brigitte Macron, Prima Doamna, are un program incarcat, constand intr-un șir de apariții, la care trebuie sa fie in forma. Pentru aceasta, ea are mici secrete și nu ezita niciodata sa testeze noi formule pentru a arata bine. Noua culoare a parului, coafura fac ca soția președintelui Macron sa afișeze mereu un look impecabil. Intr-un recent interviu, Brigitte Macron a povestit fara nicio reținere despre rutina zilnica ”de frumusețe”…