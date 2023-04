Care este cel mai vizibil ministru din Romania? Unii dintre ei au reușit sa urce in top, in timp ce alții au decazut. O analiza realizata de News.ro si de Agentia de monitorizare Klarmedia, pe baza monitorizarii presei scrise si online arata topul celor mai vizibili miniștri. Potrivit sursei citate, Sorin Grindeanu, Marius Budai, Marcel Bolos, Catalin Predoiu si Alexandru Rafila urca in topul vizibilitatii in luna martie. De cealalta parte, ministrul de Interne Lucian Bode coboara mai multe pozitii. Ministrii Economiei Florin Spataru si Turismului – Daniel Cadariu sunt singurii care au sub 1.000…