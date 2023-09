Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul restaurant Taverna Racilor a fost inchis pe o perioada de 6 luni, upa ce ANPC a gasit o serie de nereguli. Mulți s-au intrebat cat costa o porție de creveți la Taverna Racilor, restaurantul deținut de Pescobar, pe numele lui real Paul Nicolau, care a devenit foarte popular in Capitala. Mulți…

- Inspectorii Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au luat o decizie șocanta astazi, inchizand celebrul restaurant al lui Pescobar din Herastrau, Taverna Racilor . Controalele amanunțite efectuate in acest local au dezvaluit nereguli grave in gestionarea marfii, care au pus in…

- Restaurantul Taverna Racilor din Herastrau a fost inchis. Protecția Consumatorului cere Primariei și DSP sa intervina in acest caz. Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea (CRPCR) București-Ilfov a desfașurat, in perioada 01.06.2023-15.09.2023, mai multe acțiuni de control la…

- Dr. Simin Aysel Florescu, managerul Spitalului de Boli Infectioase Victor Babes din Capitala a explicat intr-un interviu acordat News.ro ca in ultima perioada au inceput sa vina spre unitatea sanitara mai multi pacienti cu COVID 19, potrivit news.ro.Nu se poate vorbi insa despre o severitate mai…

- Vedetele din toata lumea au dat vacanțele exotice pe experiențe inedite in Peru. Celebritațile sunt din ce in ce mai interesate de retreat-uri din țari indepartate, unde merg sa se regaseasca și sa iși vindece sufletul. Iata ce se intampla, de fapt, intr-un astfel de loc.

- Penitenciarul Jilava din Capitala și-a deschis porțile, timp de o zi, pentru a oferi oricarui curios ocazia de a vedea cum arata viața in spatele gratiilor. Evenimentul a fost organizat in contextul unui scandal recent, in care este implicat fostul șef de cabinet al lui Adrian Nastase.

- Soția bossului Ferrari,Romina Gingașu a investit 10 milioane de euro in proiecte rezidențiale in București. Frumoasa romanca ce a facut avere vanzand aeronave private miliardarilor lumii, și-a cumparat și un penthouse aproape de Nordului, langa Herastrau, pe care a dat 2 milioane de euro. Actuala doamna…

- Doliu in lumea sportului: un influencer urmarit de milioane de oameni, a murit la varsta de 30 de aniJo Lindner, un sportiv urmarit de milioane de oameni pe retelele de socializare, a murit la varsta de 30 de ani, in bratele iubitei sale, informeaza antena3.ro. CITESTE SI Tragedie evitata in…