- Amatorii jocului faimos al copilariei, și anume, Spanzuratoarea, ar putea primi o noua provocare. Astfel, s-a descoperit cel mai lung cuvant din limba romana. Are nu mai puțin de 44 de liere și este un termen medical, care denumește o boala pulmonara cronica. Cele mai lungi cuvinte din limba romana…

- La ora de limba romana, profesorul intreaba: – Ion ce este dezamagirea? – Dezamagirea e atunci cand mergi seara pe drum, in fața ta merge o fata frumoasa, iar cand sa te apropii de ea, apare un autobuz și ea pleaca. – Bine, bravo Ionele. – Vasile ce este dezamagirea? – Dezamagirea e atunci cand mergi…

- Candidatii care au sustinut, luni, proba la limba si literatura romana a examenului de Bacalaureat au avut de rezolvat subiecte care au inclus... The post Bacalaureat 2020 – Subiectele la proba la limba si literatura romana. Patru elevi din Timiș, eliminați din examen appeared first on Renasterea banateana…

- Luni, 15 iunie, peste 170.000 de elevi au susținut proba la Limba și literatura romana din cadrul Evaluarii Naționale 2020. Edu.ro a afișat și baremele de evaluare și notare eliborate pentru aceasta proba.

- Au aparut primele informații privind subiectele pe care le-au primit elevii la Evaluarea Naționala. Elevii clasei a VIII-a au avut de motivat, intr-o compunere de cel puțin 150 de cuvinte, apartenența la genul epic a unui text la prima vedere. Un alt subiect s-a referit la prezentarea unei intamplari…

- DEZBATERILE ACADEMICE IN DOMENIUL COMUNICARII SI RELATIILOR PUBLICE INVITAT SPECIAL DOMNUL PROF. UNIV. DR. MARCEL TOLCEA, Catedra de Filozofie si Stiinte ale Comunicarii, Facultatea de Stiinte Politice, Filosofie si Stiinte ale Comunicarii, Universitatea de Vest Timisoara 21 mai 2020, ora 18,00, google…

- UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV ORGANIZEAZA PREGATIRE PENTRU BACALAUREAT 2020 Cursurile de pregatire pentru examenul de bacalaureat continua on-line Pregatirea va fi sustinuta de profesori renumiti din universitate la Matematica, Informatica si Limba si literatura romana. Cursurile de matematica…

- Pregatirea va fi susținuta de profesori renumiți din universitate la Matematica, Informatica și Limba și literatura romana. Cursurile de matematica cuprind notiuni de algebra, de analiza matematica, trigonometrie si geometrie, iar cele de informatica cunostinte despre algoritmi, grafuri, vectori si…