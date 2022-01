Care au fost cele mai importante tranzacții pe piața funciară, în 2021. Fermele de peste 10.000 hectare, la mare căutare Anul 2021 a adus nu doar recolte bogate pentru agricultori, ci și cateva tranzacții importante pe piața funciara din Romania, care au vizat preluari de ferme care administreaza suprafețe de ordinul a peste 10.000 de hectare. Cea mai importanta tranzacție a avut in prim-plan o companie din Luxemburg care a preluat de la Spearhead International Limited grupul de fime Agrinatura, care administreaza circa 18.000 ha de teren in Teleorman și Dolj. Este vorba de tranzacția prin care AMC Capital IV Scsp a preluat companiile Agrinatura SRL, Silosud SA, Agrifarm Aliprod SRL, Agroservice Piatra SA, Independenta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 9.884 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 99 mai mult decat in ziua anterioara. 1.047 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare.…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 8.861 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 4.757 mai mult decat in ziua anterioara. 991 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare.…

- Holde Agri Invest, companie romaneasca care exploateaza terenuri agricole, iși continua campania de extindere la nivel national prin preluarea de ferme in sudul țarii. Ultima pe lista este o societate agricola de 440 ha de hectare de teren in apropiere de Roșiori, care a intrat in portofoliul societații,…

- Holdingul African Industries Group (AIG), deținut și controlat de frații Raj și Alok Gupta, iși extinde activitatea agricola din Romania prin preluarea a 13.700 hectare in sudul țarii, tranzacție in urma careia se apropie de o suprafața totala de circa 20.000 hectare de teren agricol. Aceasta este una…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzacția prin care Transcarpathians Trading SRL din Bucuresti (TCT) intentioneaza sa preia compania Thames Farming Enterprises BV din Olanda (Thames). Thames este compania mama a companiilor Agricom Borcea SA, Tudor 92 SRL, Concordia Agro SRL și Alisa Farm Management…

- Pana astazi, 26 octombrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.587.880 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 7.479 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.345.324 de pacienți au fost declarați…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Transcarpathians Trading SRL din Bucuresti (TCT) intentioneaza sa preia compania Thames Farming Enterprises BV din Olanda (Thames), informeaza autoritatea de concurenta printr-un comunicat remis marti AGERPRES. Thames este compania mama…

- Pana astazi, 20 octombrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.503.422 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 6.369 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.275.351 de pacienți au fost declarați…