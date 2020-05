Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de atat, acesta arata ca previziunile de vanzari au fost zadarnicite in intreaga lume. "De regula noi facem previziuni de vanzari pe o perioada mai mare de timp si discutam cu producatorii in functie de ele, dar cum anul acesta au fost date peste cap, am ramas fara stocuri. Nici producatorul…

- Prof. Dr. Olga Simionescu spune ca, in Israel, tara cu o rata mica de mortalitate din cauza COVID-19, accesul si triajul pacientilor se face dupa reguli stricte. Medicii din spitalele Israeluluui imbraca echipamentele de protectie in timpi instruiti, ca in armata, potrivit Mediafax.Prof. Dr.…

- Crucea Roșie Suceava continua acțiunea de susținere și protejare a personalului medical și a Spitalului Județean de Urgența din municipiul Suceava prin donații atat de necesare in lupta tuturor impotriva pandemiei Covid-19.Astfel, Crucea ...

- Incident bizar in Suedia, dupa ce o echipa de amatori a primit amenințari cu moartea, jucatorii fiind acuzați de faptul ca au regizat un amical pentru casele de pariuri. Cum oferta e tot mai redusa pe zi ce trece, casele de pariuri incearca sa se adapteze și sa exploateze cat mai multe evenimente care…

- In plina criza cauzata de pandemia de coronavirus, Guvernul Romaniei a decis sa achiziționeze scannere termice pentru masurarea temperaturii calatorilor care sosesc in țara. Marea problema e ca aparatele vor fi livrate intr-un interval de 45-85 de zile. In acest demers, Guvernul a luat legatura cu 4…

- In plina pandemie de coronavirus, romanii sunt nevoiți sa se deplaseze catre locul de munca in condiții in care ii expun și mai mult la infectarea cu COVID-19. La inghesuiala in microbuzele din Romania sunt, spre exemplu, suspuși romanii pentru a ajunge la serviciu. O femeie, care se deplasa pe…

- Inspirat de panica generata de coronavirus in randul oamenilor, care au dat buzna in magazine, jandarmul prahovean Florin Tudoran a publicat pe Facebook o poezie numita “Am hartie”:“AM HARTIE! Vine-un virus. Las' sa vie!Il primim cu bucurie.Acuma sunt pregatit,Am…

- Organizația Mondiala a Sanatații a declarat in cele din urma pandemie, in urma raspandirii pe mai multe continente a coronavirusului.Șeful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a anunțat ca in intreaga lume sunt mai mult de 118.000 cazuri in 114 de țari și peste 4.291 de oameni și-au pierdut viața. ”Pandemie…