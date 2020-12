Cardurile de credit co-branded: ce castigi cu ele? Cardurile de credit co-branded sunt, dupa cum le spune si numele, carduri create din asocierea a doua companii, in general o banca si o companie, fie aeriana, fie din industria energiei sau chiar IT sau retail.



Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, cat de utile sunt cardurile co-branded.



Acestea au mai multe beneficii pentru cei care aleg sa le foloseasca si pot merge de la returnarea unui procent din banii cheltuiti la comerciantul respectiv pana la facilitati si discounturi semnificative.



Spre exemplu, in cazul unui card de credit co-branded cu o… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

