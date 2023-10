Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) anunța noile prețuri ale carburanților pentru perioada 2-4 septembrie. Astfel, benzina se ieftinește cu 7 bani, iar motorina se scumpește cu 2 bani. Astfel, in weekend, un litru de benzina va costa 26,10 lei iar unul de motorina 23,31 lei.

- Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica a anunțat noile prețuri ale carburantilor pentru perioada 19-21 august. Benzina se scumpește cu 11 bani, iar benzina se ieftinește cu 2 bani. Astfel, in weekend, un litru de benzina va costa 26, 08 lei, iar unul de motorina 23,15 lei. carburanții

- Petrom, liderul pieței carburanților, a crescut din nou prețurile, și la benzina și la motorina vanduta in stațiile proprii. Stația Petrom de pe Șoseaua Virtuții din București, monitorizata de noi in acest an, afișeaza pe data de 11 august 2023 un preț al benzinei standard de 7,02 lei/litru, in timp…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a anunțat noile prețuri ale carburanților pentri joi, 10 august. Benzina se ieftinește cu 2 bani, iar motorina se scumpește cu 16 bani. Astfel, maine, un litru de benzina va costa 25,69 de lei, iar unul de motorina 22,81 lei.

- Carburanții s-au scumpit de opt ori, consecutiv, in ultimele zece zile. Șoferii platesc cu cateva zeci de lei mai mult pentru un plin de rezervor. In scurt timp, scumpirea carburanților ar putea anula ieftinirile alimentelor de baza. Intamplator sau nu, dar imediat dupa ce guvernanții au incercat sa…

- Carburanții se scumpesc, din nou, in Romania. Prețul la pompa a crescut de trei ori in ultimele zile.In majoritatea stațiilor de alimentare din Capitala prețurile au crescut cu 5 bani pe litru. Motorina standard costa in medie 6 lei și 85 de bani acum, la fel și benzina standard. In unele stații de…

- Noi scumpiri la carburanți. ANRE a publicat noile prețuri pentru un litru de motorina și benzina pentru maine, 25 iulie. Prin urmare, pentru litrul de benzina, șoferii vor plati cu 12 bani mai mult, iar pentru cel de motorina - cu 8 bani mai mult decat astazi.

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a publicat noile prețuri ale carburanților pentru marți, 18 iulie. Benzina se scumpește cu 5 bani, iar motorina cu 9 bani. Astfel, maine, pentru un litru de benzina, șoferii vor scoate din buzunar 24,65 lei, iar pentru unul de motorina 20,76…