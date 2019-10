Stiri pe aceeasi tema

- Un TIR incarcat cu carbuni a luat foc in mers, miercuri, dupa orele pranzului, intre localitatile Carasova si Resita, iar la fata locului s-au deplasat de urgenta echipaje ale pompierilor si politistilor caraseni, scrie Agerpres. "In jurul orei 13,15, prin apel 112, a fost anuntat un incendiu…

- Aproximativ 80 de pompieri, precum si personal silvic intervin, luni, in judetul Caras-Severin, pentru stingerea incendiilor izbucnite la fondul forestier (pasuni alpine si litiera) de pe raza unitatilor administrativ-teritoriale Rusca Teregova si Cornereva. Misiunea este una extrem de dificila,…

- Salvatorii caraseni anuntau, vineri, ca au luptat zi lumina, impreuna cu padurarii, pentru a stinge un incendiu ce a cuprins initial 3 hectare de padure, dar care a ajuns la 30 de hectare. Cand lucrurile s-au linistit, sambata au aparut noi focare de incendiu la vegetatia uscata, tot la Cornereva,…

- "Sunt 80 de persoane angrenate in gestionarea situatiilor de urgenta la pasuni alpine si litiera, de pe raza comunelor Rusca Teregova si Cornereva. Pentru eficientizarea misiunilor de stingere, la nivelul inspectoratului nostru s-au intreprins demersurile necesare in vederea suplimentarii cu forte…

- "In urma eforturilor sustinute de pompierii militari, impreuna cu echipele de padurari de la Ocolul Silvic Mehadia, in jurul orei 19,00, s-a reusit lichidarea incendiului. Din estimarile de la fata locului, zona afectata este de aproximativ 30 de hectare", a declarat Adrian Manofu, ofiter in cadrul…

- Pompierii din Argeș intervin, joi seara, pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata care se intinde pe o suprafața de peste 70 de hectare in localitatea Topoloveni, anunța MEDIAFAX.Potrivit ISU Argeș, incendiul de vegetație uscata a izbucnit joi seara in Topoloveni, pe drumul spre…

- Un incendiu de vegetație a cuprins o suprafața intinsa din Caraș-Severin, aproape de Dunare. Focul s-a apropiat periculos de mult de o locuința aflata in zona. „In jurul orei 17.00 a fost anunțat un incendiu de vegetație izbucnit intre Moldova Noua și Coronini, in zona Varand. Incendiul a afectat o…

- „La fața locului s-au deplasat de urgența trei echipaje de stingere și unul SMURD din cadrul Secției de Pompieri Oravița. (…) La o prima evaluare, au fost afectate de incendiu aproximativ 150 de metri patrați din acoperiș, lambriuri și mobilier de lemn din interiorul unitații. Din fericire,…