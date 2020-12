Prefectura Ilfov a prelungit cu inca 14 zile, incepand cu data de 19.12.2020, ora 22:00, carantina in urmatoarele localitați ilfovene: Corbeanca, Dobroești, Mogoșoaia, Otopeni și Popești-Leordeni. Comuna Corbeanca – Ordinul șefului DSU nr. 4660448 din 19.12.2020 privind prelungirea masurii de carantinare zonala pentru comuna Corbeanca, cu satele aparținatoare Corbeanca, Ostratu, Petrești și Tamași, județul Ilfov. Comuna Dobroești – Ordinul […] The post Carantina prelungita de sarbatori in mai multe localitați din județul Ilfov appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar…