- Prefectura Ilfov a anunțat ca localitatea Berceni va sta inca 7 zile dupa ce incidența cazurilor de Coronavirus a atins, joi, valoarea de 7,66/1.000 locuitori. Propunerea a fost adoptata joi printr-o hotarare a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Ilfov, dupa analiza de risc privind raspandirea…

- Carantina s-a prelungit cu sapte zile, incepand de joi, de la ora 22.00, in comuna Berceni, potrivit Ordinului seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU),potrivit unui comunicat al Prefecturii Ilfov. Propunerea privind prelungirea masurii de carantinare zonala pentru comuna Berceni a fost…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a semnat ordinele prin care este prelungita carantina in localitațile Berceni și Clinceni (plus satele aparținatoare), din județul Ilfov. Masura ar urma sa expire in seara zilei de 10 decembrie și sa nu mai fie prelungita, daca numarul infectarilor…

- Carantina in localitatile Berceni si Clinceni se prelungeste cu sapte zile, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, prefectul judetului Ilfov, Daniel-Tudorel Zamfir. El a precizat ca seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a emis ordinul de prelungire a carantinei pentru sapte zile,…

- Municipiul Bistrița va ieși din carantina, joi, 3 decembrie 2020, la ora 05.00, dupa ce rata de infectare a scazut in oraș la 4,98 la 1.000 de locuitori, noteaza Gazeta de Bistrița.Anunțul a fost facut, miercuri, de catre Instituția Prefectului județului Bistrița-Nasaud.”Daca la momentul intocmirii…

- Carantina nu a fost ridicata din 1 Decembrie in municipiile Alba Iulia, Blaj si comuna Ciugud, chiar daca initial autoritatile aprobasera o decizie in acest sens, fiind in cele din urma dispusa prelungirea carantinei cu inca 7 zile deoarece in aceste localitati rata de incidenta a ramas ridicata,…

- Doua comune importante din apropierea Capitalei intra in carantina incepand de joi, ora 22:00, dupa ce rata de infectare a trecut de 10 la mia de locuitori, conform Prefecturii Ilfov. Este vorba despre localitațile Berceni și Clinceni din județul Ilfov. Potrivit unui comunicat al Prefecturii, pentru…

- Instituția Prefectului informeaza ca, potrivit datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica privind COVID-19 in județul Brașov se prezinta astfel: ► In cele 7 centre locale din județul Brașov de testare COVID-19 s-au prelucrat 67827 teste, dintre care 692 teste in data…