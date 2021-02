Carantină în Timiș! Dumbrăvița, Șag și încă două localități se închid Avand in vedere faptul ca, in ultimele 14 zile, rata de infectare/1000 de locuitori la nivelul județului Timiș a crescut, Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției a facut o analiza, in urma careia a reieșit ca localitațile Șandra și Nițchidorf respectiv U.A.T. – urile Dumbravița și Șag au cea mai mare rata de infectare. Ca urmare, Direcția de Sanatate Publica Timiș a facut analiza pe fiecare unitate administrativ-teritoriala pentru a se vedea daca se impune masura carantinarii. Analiza a fost facuta in baza Metodologiei de raspandire a riscului de raspandire a virusului SARS-COV… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

