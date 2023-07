Accident grav, pe Autostrada A1, in dreptul localitații Margina, din județul Timiș. Un TIR a intrat in plin in patru autoturisme. Autoritațile anunța ca o persoana a fost ranita. n autotren si patru autoturisme, in care se aflau 11 persoane, au fost implicate, duminica la pranz, intr-un accident produs pe autostrada A1 (kilometrul 428, in apropiere de iesirea spre Margina), o persoana fiind ranita. Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Politiei Romane, accidentul s-a produs pe sensul de mers de la Nadlac spre Deva, fiind blocate cele doua benzi de rulare, iar traficul rutier in zona derulandu-se…