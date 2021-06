Carambol la Turul Franței. Organizatorii depun plângere (VIDEO) O spectatoare la Turul Franței a provocat unul dintre cele mai mari caramboluri din istoria competiției. Mai mulți cicliști au fost accidentați. Mai mulți cicliști are participau la Turul Franței au cazut și s-au ranit intr-un carambol. Incidentul a fost provocat de o spectatoare de pe marginea drumului. Organizatorii Turului ciclist al Frantei 2021 si-au anuntat intentia de a depune plangere impotriva spectatoarei. Carambolul s-a produs sambata, in prima etapa a “Marii Bucle”, informeaza AFP. Unul dintre cicliști s-a lovit de pancarta pe care femeia o ținea pe marginea drumului. Organizatorii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deși etapa a doua a Turului Franței a început deja, jandarmeria a anunțat demararea unei anchete judiciare împotriva spectatoarei care a provocat o mare cazatura colectiva în care au fost implicați mai mulți cicliști în debutul ”Marii Bucle”.Un ciclist al…

- Prima mare cazatura colectiva s-a produs cu aproximativ 45 de km inainte de linia de sosire a primei etape a Turului ciclist al Frantei, sambata, la Landerneau, cand ciclistul echipei Jumbo, germanul Tony Martin, plasat in primele randuri ale plutonului, a lovit pancarta unei spectatoare aflata pe sosea,…

- Organizatorii Turului ciclist al Frantei 2021 si-au anuntat intentia de a depune plangere impotriva spectatoarei care a provocat un carambol de proportii, sambata, in prima etapa a "Marii Bucle", informeaza AFP. Unul dintre cicliști s-a lovit de pancarta pe care femeia o ținea pe marginea drumului.

- Organizatorii Turului ciclist al Frantei 2021 si-au anuntat intentia de a depune plangere impotriva spectatoarei aflate la originea unei cazaturi colective de proportii, sambata, in prima etapa a "Marii Bucle", cu 45 km inainte de linia de sosire la Landerneau, informeaza AFP, citat de agerpres.…

- De la concurenții lor și pana la conservarea energiei, cicliștii din Turul Franței au pentru ce sa-și faca griji atunci cand se afla in cursa. Dar, atunci cand un fan intra pe pista, efectele sunt dezastruoase, relateaza CNN . In timpul primei etape a celebrei curse, un fan a sarit in fața plutonului…

- O mare cazatura colectiva s-a produs cu aproximativ 45 de km inainte de linia de sosire a primei etape a Turului ciclist al Frantei, sambata, pe soseaua Landerneau, informeaza AFP. Un ciclist al echipei Jumbo, germanul Tony Martin, plasat in primele randuri ale plutonului, a lovit pancarta unei spectatoare…

- Un incident violent a fost surprins in trafic pe o strada din Vaslui. Doua femei au fost filmate in timp ce loveau o mașina cu pumnii și picioarele, in timp ce se certau cu barbatul de la volan. La un moment dat, femeia mai tanara smulge oglinda retrovizoare și o lovește de mașina, in timp ce femeia…

- Ciclistul sloven Primoz Roglic (Jumbo-Visma), invingatorul editiei din 2018, a castigat sambata Turul Tarii Bascilor, fiind urmat in clasamentul general final la 52 sec. de coechipierul sau, danezul Jonas Vingegaard, si la 1 min.07 sec. de compatriotul sau Tadej Pogacar (UAE Emirates). …