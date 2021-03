”Caracatița” Nicușor: Cabinetul Primarului, ”fabrică de directori”! Nicușor Dan face pe prostul, strategie care a reușit pana acum nu doar sa il țina departe de problemele cu iz penal, dar chiar sa ii asigure o surprinzatoare cariera politica. Pentru ca același Nicușor Dan care s-a mirat ca nu știa ca nu trebuie sa intervina pentru ”Caine” pe la primarii forțeaza acum ca […] The post ”Caracatița” Nicușor: Cabinetul Primarului, ”fabrica de directori”! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- In schimb,Nicușor Dan spune ca a adus in institutie 15 persoane in total, transmite News.ro. Roman (PNL) iși ataca partidul: Violeta Alexandru a cazut victima celor care au negociat prost pentru PNL Intrebat despre „caracatita” de la Primaria Capitalei, despre care vorbea in campania electorala,…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, afirma ca din "caracatita" despre care sustinea ca exista la Primaria Bucuresti au plecat, pana in prezent, "trei sau patru oameni", unii prin demisie. In schimb, el spune ca a adus in institutie 15 persoane in total.

