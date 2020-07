Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Piatra Neamț a fost prins de politistii locali in timp ce transporta un arbore taiat ilegal, din zona Pirtiei Cozla. „In data de 06.06.2020, in jurul orei 11, agentul de paza al Poliției Locale Piatra Neamț, aflat in postul fix de la Pirtia Cozla, s-a autosesizat cu privire la faptul…

- Familia de romani se afla intr-un autoturism marca Volkswagen. La volan se afla capul familiei, care, dupa accident, cu capul in maini, striga numele copiilor, conform martorilor citați de presa italiana. In momentul accidentului, sapte persoane s-ar fi aflat in autoturismul romanilor, relateaza…

- Unele lucruri te pun pe ginduri. Apropos de unele studii franco-chineze care spun ca hidroxiclorochina nu ar fi buna pentru Covid, ca are efecte adverse, bla, bla, bla (in Franta ar vrea sa o interzica). De ce nu e "buna"? In primul rind este foarte ieftina, ceea ce nu e bine ca pune intr-o…

- Pe masura ce vremea se incalzeste si restrictiile pentru a limita raspandirea noului coronavirus sunt ridicate, politicienii italieni au sfatuit cetatenii sa aiba grija si sa mentina masurile de precautie pentru sanatate, avertizand ca altfel ar putea risca un alt val de infectii, relateaza dpa…

- Pe 15 august 1714, chiar de Sfanta Maria, Sultanul Ahmed al III-lea vrea sa arata corpului diplomatic al Europei Creștine ca domnitorul Constantin Brancoveanu și cei patru fii ai sai se vor lepada de Hristos. Mezinul, Mateiaș, de doar 12 ani, șovaie. ”Mai bine mori in legea creștineasca decat sa te…

- Un tricou donat de fostul mare fotbalist argentinian Diego Maradona a fost vandut la licitatie pentru 55.000 de euro, in weekend, pentru a ajuta o organizatie caritabila din Napoli, oras in care sud-americanul este un adevarat idol si care a fost afectat de pandemia de coronavirus, transmite DPA. ''Sunt…

- Dries Mertens (32 de ani), martorul tragicului episod de la Utrecht din 2011, a vorbit in revista Sport Magazine despre Mihai Neșu, fostul fundaș roman de 37 de ani, ramas paralizat. Dries Mertens nu poate uita, dupa aproape noua ani, nenorocirea care l-a lovit pe Mihai Neșu, la Utrecht, unde erau colegi.…

- Simona Halep se teme de amanarea intregului sezon, conform unei declaratii date pentru L'Equipe. "In capul meu, cel mai rau scenariu ar fi cel in care restul sezonului ar fi anulat. Cred ca aceasta intrerupere va dura mai mult de luna iulie. Sper sa putem juca la US Open pentru ca situația…