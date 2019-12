Capsula Dragon a andocat la Stația Spațială Internațională. Astronauții au primit provizii, un robot și șoareci Capsula Dragon a companiei private SpaceX a andocat duminica la Statia Spatiala Internationala (ISS), transportand tone de provizii si echipamente pentru echipaj, printre care un robot si niste cobai foarte ”curajosi”, transmite Agerpres. Robotul CIMON 2 este destinat supravegherii și recreeri astronauților.Capsula cargou a fost prinsa de astronautii de pe ISSfolosind bratul robotizat al statiei orbitale duminica, la ora 10:05 GMT, laaltitudinea de 421 de kilometri deasupra Pacificului de Sud. Dupa inca trei ore, capsula a fost atasata insiguranta la modulul Harmony al ISS.Capsula Dragon a fost… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

