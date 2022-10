Cãpritã si Negrescu mai stau o lunã la Tichilesti LA RACOARE…Arestati preventiv dupa ce au fost acuzati de talharie calificata, doi adolescenti din Vaslui vor mai sta o luna in arest, la Tichilesti. Magistratii au decis prelungirea mandatului de arestare. Cei doi au ajuns in atentia oamenilor legii dupa ce, luna trecuta, pe fondul consumului de alcool, au provocat un scandal de zile mari […] Articolul Caprita si Negrescu mai stau o luna la Tichilesti apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

