- ZIua internationala a stangacilor se celebreaza anual la 13 august. Marcarea acestei zile are in vedere sensibilizarea opiniei publice cu privire la dificultatile si frustrarile cu care stangacii se confrunta in viata de zi cu zi. In anul 1990 s-a constituit Clubul Stangacilor (“Left-Handers Club”)…

- Cercetari de cateva decenii asupra presupuselor ramașițe ale lui Leonardo da Vinci au dezvaluit cate persoane in viața pot pretinde ca sunt descendenți ai familiei geniului Renașterii și ale pictorului...

- In perioada 16 iulie – 18 august, Promenada Sibiu gazduiește expoziția interactiva „E timpul pentru...operele lui da Vinci!”, un tur al celor mai faimoase opere de arta, dar și invenții vizionare precum modele de mașini de zbor ale viitorului, create de geniul Renașterii care inca mai starnește controverse…

- Paisprezece oameni din Italia pot sustine ca sint descendenti ai lui Leonardo da Vinci, potrivit unui studiu asupra arborelui genealogic al geniului Renasterii. Cercetatorii au urmarit genealogia lui da Vinci pe aproximativ 700 de ani si 21 de generatii, din 1331 pina astazi, incepind cu stra-stra-stra-bunicul…

- Un mic desen al capului unui urs realizat de Leonardo da Vinci s-ar putea vinde cu pana circa 14.000.000 de euro, la o licitatie care va avea loc joi, 8 iulie, la Londra, informeaza postul BBC . Licitația e programata la ora 22.00, ora Romaniei. Potrivit casei de licitatii Christie’s, organizatoarea…

- O reproducere a celebrei Mona Lisa, pictata de Leonardo da Vinci, a fost vanduta cu aproape 3 milioane de euro. Licitația s-a desfașurat online, la Paris. Autorul tabloului este necunoscut, dar cel care a cumparat pictura in 1953 a susținut mulți ani ca deține originalul.

- "Mona Lisa Hekking", celebra replica din secolul al XVII-lea despre care proprietarul sau, Raymond Hekking, sustinea in anii 1960 ca era autentica, a fost vanduta cu 2,9 milioane de euro (inclusiv taxe) la o licitatie online organizata de casa Christie's, relateaza AFP vineri, informeaza Agerpres.…

- Școala George Emil Palade (nr. 15) pregatește din aprilie implementarea ultimei mobilitați din cadrul proiectului „STEAM like Leonardo”. Pandemia a determinat echipa de coordonare sa solicite prelungirea cu 12 luni a proiectului, in speranța ca se va putea realiza fizic și ultima mobilitate a acestuia,…